Un dossier d'enquête offert au public à la BANQ retiré

Le dossier d'enquête concernant l'assassinat d'une femme en 1981 est toujours entre les mains de la police de Longueuil, a assuré cette dernière lundi soir après que le «Journal de Montréal» eut révélé qu'il était accessible au public à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

Le fils de Thérèse Henrie, aussi connu sous le nom de Roxanne Luce, avait expliqué au «Journal», documents à l'appui, que toutes les preuves amassées dans le dossier du meurtre de sa mère étaient accessibles à la BAnQ. Le tout se trouvait dans une boite contenant environ 300 pages, accessible au grand public.

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL) a cependant indiqué, par communiqué, lundi soir, être toujours en possession des documents originaux d'enquête.

«Exception faite de nos partenaires légalement autorisés à prendre part à cette investigation, nous déclarons que le dossier n’a jamais été transmis par notre service de police à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec», a fait savoir le corps policier.

Le SPAL a aussi indiqué avoir obtenu l'assurance de la BANQ que le dossier n'est désormais plus accessible au public. «De plus, les recherches menées par la BAnQ confirment que ni le SPAL ni la Ville de Longueuil ont une quelconque responsabilité dans la transmission du dossier à la BAnQ», a écrit la police, en précisant faire enquête pour tenter de déterminer comment les documents ont pu se retrouver accessible au public.

En entrevue avec le «Journal», le fils de la victime, Stéphane Luce, avait déploré que les documents aient été rendus disponibles. «C’est scandaleux. Depuis 1997, je demande d’avoir un accès complet et on me disait que c’était confidentiel. [...] Est-ce que le meurtrier, qui court toujours, a pu lire ce qu’on sait sur lui?», s'était-il insurgé.