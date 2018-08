Un homme s'en prend à Jay-Z sur scène

Beyoncé et Jay-Z ont eu une frayeur lorsqu'un homme est monté sur la scène de leur concert à Atlanta, samedi soir. Anthony Charles Thomas Maxwell, 26 ans, avait initialement été inculpé pour conduite désordonnée, puis libéré, mais la police d'Atlanta l'a maintenant accusé de violence, a déclaré l'officier Lisa Bender.

Le suspect serait monté sur la scène du stade Mercedes-Benz à Atlanta alors que le concert de Beyoncé et Jay-Z, On The Run II, se terminait et a réussi à toucher le rappeur. La police a déclaré que l’accusé avait été arrêté par le personnel de sécurité et les danseurs de la superstar. L'intrus a été soigné pour des blessures mineures, mais personne n'a été blessé lors de l'incident.

Son inculpation survient malgré une déclaration du couple affirmant qu'ils n'avaient pas l'intention de porter plainte personnellement.

«À la fin du concert d'hier soir, un homme en état d'ébriété est monté sur la scène, peut-on lire dans un communiqué sur le site de la tournée On the Run II. À ce moment, nous avons procédé à une évacuation contrôlée de toute l’équipe sur scène afin de désamorcer la situation en toute sécurité. Nous sommes heureux de confirmer que personne n’a été blessé pendant l’incident et M. et Mme Carter ont choisi de ne pas porter plainte contre l'individu. »

Beyoncé, 36 ans, et Jay-Z, 48 ans, n’ont pas encore commenté l’incident, mais le publiciste de la chanteuse a remercié les fans pour avoir demandé des nouvelles du couple et a ajouté que la tournée se poursuivrait normalement. Le couple est en effet remonté sur scène pour un deuxième concert à Atlanta, le lendemain, qui s'est déroulé sans incident. Beyoncé et Jay-Z sont maintenant sur la dernière ligne droite de leur tournée On the Run II, qui se terminera à Seattle, en octobre.