Visite du nouveau refuge de la SPA de l'Estrie

Le nouveau refuge de la Société protectrice des animaux (SPA) de l'Estrie ouvrira ses portes mardi à Sherbrooke.

Ce sera un grand jour après 10 ans de démarches pour faire aboutir le projet. Le bâtiment est plus de deux fois plus grand que les anciens locaux, d’après ce qu’a constaté TVA Nouvelles, lundi.

«Bienvenue dans le nouveau refuge! Enfin!, s'exclame la porte-parole de l'organisme, Geneviève Cloutier. C'est plus vaste, plus spacieux, tous les animaux ont plus de place.»

En plus d'avoir plus d'espace pour les animaux, plusieurs nouveautés seront accessibles, par exemple des salles de rencontre et d'évaluation. Les petits animaux auront aussi un local rien qu'à eux. «Avant les lapins étaient avec les chats. Juste d'entendre le bruit des chats, qui dans la nature est un prédateur du lapin, c'était très stressant pour eux.»

Le projet totalise des investissements de 6,4 millions de dollars. La SPA de l'Estrie prend en charge environ 5000 animaux par année.