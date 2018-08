ALENA: Lisée invite ses adversaires politiques à faire front commun

Jean-François Lisée propose à ses adversaires politiques de faire front commun pour protéger coûte que coûte la gestion de l’offre dans le cadre du renouvellement de l'ALENA.

La pression monte sur le Canada pour signer rapidement un nouvel accord avec les États-Unis.

Pour le chef péquiste, le Québec entre «dans une situation de grand danger».

«J’invite Philippe Couillard, François Legault et Manon Massé à travailler sur une déclaration commune affirmant que l’Assemblée nationale ne ratifiera aucun projet d’accord qui ferait reculer la culture ou l’agriculture au Québec, avec un libellé qui ne permet aucun échappatoire», a-t-il déclaré mardi, en marge d’une visite du Musée national des beaux-arts à Québec.

Les politiciens québécois doivent s’élever au-dessus de la mêlée pour défendre l’exception culturelle québécoise et les quotas de lait, qui limite l’importation, croit-il fermement.

«C’est le message le plus puissant qu’on puisse envoyer à Ottawa et à Washington, quatre chefs politiques en campagne électorale s’unissant pour défendre la culture et l’agriculture du Québec, a-t-il insisté. C’est le moment de montrer qu’on est transpartisan, c’est le moment de dire qu’on est uni».

Selon le chef péquiste, le Québec est en position de faiblesse notamment parce que le premier ministre Couillard a accepté de ratifier l’accord avec l’Europe sans s’assurer d’une juste compensation par le gouvernement fédéral, «avec les applaudissements de François Legault».

«Les américains sont très au courant, et les négociateurs canadiens, qu’il y a un maillon faible, le maillon faible, c’est l’absence d’unité politique des Québécois pour la défense réelle de leur propre industrie».

Appelé à réagir, François Legault s’est montré favorable à la proposition de son vis-à-vis péquiste. «Je suis ouvert à ça», a-t-il dit.