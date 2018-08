Avec sa BMW, ce candidat explique comment le prix de l’essence affecte «les plus pauvres»

Dans une vidéo devenue virale, le candidat du Parti conservateur du Québec dans Joliette, Philippe Laplante, explique comment le prix de l’essence affecte «les plus pauvres», mais pas les gens comme lui.

Devant sa BMW, le candidat conservateur défend l’engagement de son parti «d’enlever la taxe carbone», que lui, a les moyens de payer.

«Ça va équivaloir au moins à une réduction de quatre cents le litre, c’est déjà un bon début, comme Doug Ford a fait en Ontario», dit-il d’entrée de jeu.

Mais le gros de son argumentaire survient lorsqu’il explique pourquoi ces coûts supplémentaires, pour lui, sont négligeables.

«Voyez ça ici c’est mon char, OK. Moi, dans le fond, ce n’est pas si pire, j’ai les moyens de me payer une BMW», plaide-t-il.

«Moi, mettre 10 $ de plus de gaz par semaine, ce n’est pas quelque chose qui me dérange vraiment. Je parle, par exemple, à la classe moyenne, quand on vous augmente de 10 cents le litre, ça peut correspondre facilement à cinq, dix dollars, alors vous, par exemple, qui êtes capables de vous permettre un char à peu près normal, vous, ça correspond à une augmentation qui est considérable, donc en gros, l’augmentation du prix de l’essence, l’augmentation des taxes, après ça le prix minimum de la Régie de l’énergie ça n’affecte pas les riches, ça n’affecte pas les gens qui sont capables de se payer un char comme ça... Ça affecte les plus pauvres», dit-il.

Plusieurs internautes ont accusé le candidat conservateur de condescendance envers la classe moyenne et de manquer de crédibilité.

«On repassera pour l’humilité», écrit une dame.

«Tant qu'à présenter ce genre de clown dans un comté, le PCQ devrait simplement s'abstenir de présenter quelqu'un», réagit un autre.