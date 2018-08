«Bébés passeport»: la proposition des conservateurs jugée trop drastique

En refusant d’octroyer la citoyenneté aux bébés nés en sol canadien de parents étrangers pour remédier au «tourisme obstétrique», le Parti conservateur va pénaliser des enfants pour s’attaquer à un phénomène marginal, soutiennent des spécialistes en immigration.

«C’est un faux débat. Il y a un nombre négligeable de gens qui voyagent au Canada dans le but d’accoucher. Les conservateurs ratissent beaucoup trop large», a observé l’avocat spécialisé en immigration, Stéphane Handfield.

Malgré une certaine opposition au sein du parti, les militants conservateurs ont voté en fin de semaine dernière pour abolir le droit du sol, en vertu duquel tous les bébés nés au Canada reçoivent la citoyenneté canadienne.

La proposition vise à endiguer le «tourisme obstétrique» pratiqué par certains couples étrangers. Ceux-ci souhaitent garantir avec la nationalité canadienne un meilleur avenir à leur enfant, d'où l'appellation de «bébés passeport».

Or, Me Handfield craint qu’une telle mesure ne crée des enfants apatrides et qu’elle vise de façon «sournoise» à décourager les demandeurs d’asile d’avoir des enfants au Canada.

Le chef conservateur Andrew Scheer dit plutôt vouloir protéger le système contre les abus.

En 2016, sur 383 415 naissances au Canada, seulement 313 enfants sont nés de mères non-résidentes du pays, selon Statistique Canada.

«C’est malheureux et c’est idéologique. On pénaliserait des enfants pour quelque chose qui n’a aucun fondement dans les chiffres», a déploré de son côté le président de l'Association canadienne des conseillers professionnels en immigration, Dory Jade, rappelant que la situation pouvait également toucher les travailleurs étrangers.

Toutefois, les données de Statistique Canada ne peignent vraisemblablement pas un portait complet de la situation. Le cas de l’hôpital Richmond, à Vancouver, a fait les manchettes dans les derniers mois en raison d’une hausse du nombre de «bébés passeport».

Selon les données transmises mardi à l’Agence QMI, l’hôpital a enregistré 474 naissances de mères non-résidentes en 2017-2018 sur un total de 2145 naissances, soit 22,1 % de tous les accouchements à Richmond. Cette proportion était de 15,1 % en 2014-2015.

Les autorités de santé publique de Vancouver poursuivent d’ailleurs une femme d’origine chinoise qui, après son accouchement en 2012, a quitté le Canada en laissant derrière elle des factures impayées de 313 000 $.

Au Québec, le ministère québécois de la Santé ne compile pas de données sur les bébés issus de parents non-résidents et les frais encourus. Ces chiffres sont tenus séparément par les différents établissements.

Selon des chiffres de l'Institut canadien d'information sur la santé obtenus par l’émission J.E., 2167 ressortissantes étrangères ont accouché dans des hôpitaux canadiens en 2013-2014.

Au cabinet du ministre fédéral de l’Immigration, Ahmed Hussen, on rejette catégoriquement la notion que «certains d’entre nous puissent être moins canadiens que d'autres». «Il est honteux de voir les conservateurs revenir sur la voie établie par le gouvernement Harper, laquelle cherche à retirer la citoyenneté à des personnes qui n'ont connu que le Canada comme foyer», a indiqué Mathieu Genest, attaché de presse du ministre Hussen.