Défoncez l'année avec les 2Frères

Les 2Frères seront eux les hôtes d'un «Party de famille» de fin d'année, la veille du jour de l'An, à Laval.

Pour leur réveillon du 31 décembre en musique et en humour qui débutera à 22 heures, Erik et Sonny Caouette seront entourés de plusieurs invités à la Place Bell.

L'identité de ceux et celles qui viendront festoyer avec eux sera connue au cours des prochaines semaines.

La vente générale des billets pour le spectacle s'amorcera le 31 août à midi (evenko.ca). Il faudra débourser au moins 46,75 $ si on souhaite dire au revoir à 2018 et accueillir l'année 2019 avec le populaire duo.

Avant leur concert à Laval, les gars de 2Frères ont plusieurs rendez-vous avec leurs admirateurs québécois dans le cadre de leur tournée pour leur plus récent album «La route» qui s'est écoulé à plus de 40 000 exemplaires et sur lequel on trouve le grand succès «Comme avant». Toutes les dates au 2freres.com.