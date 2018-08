Des cordes de bois qui sortent de l’ordinaire

Cinq villages de la Gaspésie attirent l’attention par leurs cordes de bois montées en forme de tour Eiffel, saumon géant et maisonnettes.

Plusieurs résidents des municipalités de la région de Matapédia et les Plateaux ont embarqué à fond dans le nouveau Festival des Cordes de bois.

«Les gens ont allumé pis pas à peu près», dit en riant Sylvie Gallant, l’une des organisatrices.

Ils sont invités à faire une œuvre originale en créant des formes avec le bois de chauffage. Il n’y aura pas de prix pour la plus belle ou la plus inusitée, mais des prix de participation seront remis. Le point culminant est le week-end du 21 au 23 septembre avec Cayouche en spectacle et le montage de cordes de bois en direct.

Tour Eiffel

Gérard Winkelmuller, un Français qui partage son temps entre son pays d’origine et la Gaspésie, a créé une tour Eiffel devant sa maison. Il a consacré deux jours de travail à son œuvre de 16 pieds de haut.

«Il y a une structure à l’intérieur avec des 2 par 4 qui sont fixés au sol, donc ça tient. Les gens aiment beaucoup. Tout le monde s’arrête pour prendre des photos. Ça permet de faire connaître le coin de pays, ici, qui n’est pas très connu, car c’est un peu en retrait de la 132», a dit Gérard Winkelmuller.

Lors de notre discussion, il s’apprêtait à aider son voisin à monter sa corde de bois en forme de tracteur. Un gigantesque saumon (représentatif de la région), un foyer et une maisonnette ont aussi été créés.

Selon Sylvie Gallant, les créations sont faites dans la rigolade, et la vie sociale est améliorée par ces projets.