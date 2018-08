État des routes: Québec paie encore le prix de la corruption, selon Lisée

Le Québec paie encore le prix de la corruption dans l’industrie de la construction, déplore Jean-François Lisée, qui en prend pour exemple l’état lamentable de nos routes.

Les autoroutes, artères, ponts et tunnels sont en mauvais état dans une proportion presque inégalée au pays, révèle une étude publiée ces derniers jours par Statistique Canada, la première à recenser la liste et l’état de chaque infrastructure routière du pays pour l’année 2016.

«Dans tout le scandale de corruption qui a existé sous le régime libéral, on s’est rendu compte, entre autres choses, que la qualité de l’asphalte était moins bonne, a dénoncé le chef péquiste mardi, en marge d’une annonce à Québec sur la culture. On se faisait avoir sur la qualité de l’asphalte !»

Mais selon M. Lisée, il est également inconcevable que le Québec ne soit pas une sommité mondiale dans la construction de routes durables étant donné le climat qui sévit ici.

«Me semble qu’il n’y a pas assez de jus de crâne qui a été dépensé et versé sur le fait qu’on a des situation particulières climatiques ici, qui vont empirer parce que le gel et le dégel est de plus en plus nombreux à chacun de nos hivers, et que donc on est face à une catastrophe annoncée. Il y a beaucoup de travail à faire, c’est très préoccupant», a-t-il insisté.

Jean-François Lisée a promis qu’un gouvernement péquiste travaillerait là-dessus dès son élection.

Une amélioration, dit Couillard

Alors qu’il se trouvait en Mauricie pour une annonce visant à mettre fin à la vétusté dans les écoles du Québec, Philippe Couillard a affirmé que l’état des routes s’améliore dans la province, malgré le portrait dressé par Statistique Canada.

«Le même rapport démontre qu’il y a une progression des routes en bon état au Québec. Je pense que c’est 17 points de pourcentage de plus qu’en 2014», a souligné le premier ministre sortant.

«Alors, il y a des bonnes nouvelles. Est-ce que c’est bon ? Non, il faut aller plus loin, vous avez raison. Beaucoup de nos routes ne sont pas dans un état qui est correct. Mais on n’a jamais fait autant de progrès qu’au cours des dernières années», assure-t-il.