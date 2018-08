L’une des firmes d’archéologues qui ont effectué des fouilles sur le site de l’ancien village de Saint-Henri-des-Tanneries, a révélé l’ampleur du travail qui a permis de mettre à jour plusieurs milliers d’objets racontant plus de 250 ans d’histoire.

À raison de 10 heures de travail par jour, les archéologues de la firme Patrimoine Experts ont effectué des fouilles sur près de 12 mois en 2014 et 2015 et ont recueilli plus de 99 000 fragments représentant plus de 12 000 objets.

Ceux-ci datent de l’an 1700 aux années 1960, décennie où l’autoroute Ville-Marie et l’échangeur Turcot ont été construits, et bon nombre de ces obtjets ont été très bien conservés.

«La technique qu’ils ont prise à l’époque [pour faire la construction de l’autoroute Ville-Marie et de l’échangeur Turcot] a été de tout raser rapidement et de remettre du matériau par-dessus, ce qui a conservé une grande partie du site», fait expliqué l’archéologue associée chez Patrimoine Experts, Josée Villeneuve.

Récemment, des dizaines de citoyens passionnés d’histoire s’étaient déplacés à la bibliothèque Saint-Henri pour assister à une conférence d’archéologues de Patrimoine Experts. Cette entreprise faisait partie de celles qui avaient été mandatées par le ministère des Transports pour effectuer des fouilles sous l’échangeur Turcot entre 2015 et 2017.

C’était la première fois que des résultats de cette fouille archéologique majeure étaient dévoilés au grand public.

Artefacts

Parmi les articles qui témoignent de la vie domestique d’antan, on retrouve des jeux de diverses époques, des poupées en porcelaine, de la monnaie datant des régimes français et anglais, de la vaisselle et même une bague jésuite, dont la présence sur le site demeure mystérieuse.

Les tanneurs du 18e et 19e siècle ont également dévoilé une partie de leur héritage grâce aux découvertes des archéologues sous l’échangeur Turcot.

En plus des nombreuses cuves de tannage trouvées, des rognages de peaux et des retailles de cuir ont été déterrés en très grande quantité par Patrimoine Experts, de même que des cornillons, la base osseuse des cornes d’animaux, et des os de bovidés.

«Quand la peau arrivait, elle comportait encore le poil, les pattes, les cornes de l’animal, donc c’était vraiment un travail très long (pour la préparer), explique Mme Villeneuve. Il fallait beaucoup de manipulations avant d’arriver au cuir qui après ça, pouvait être utilisé par les cordonniers et les selliers. »

Tanner une seule peau était un processus qui s’étalait sur 14 semaines.

De nombreuses semelles de souliers trouvées ont pu confirmer que des cordonniers travaillaient à même le village. « Souvent, c’était des gens de la même famille [que les tanneurs]», mentionne Mme Villeneuve.

Tannerie la plus ancienne

Si d’autres compagnies d’archéologie ont fouillé le site, Mme Villeneuve déclare que c’est la sienne qui est tombée sur le gros lot du chantier : la tannerie numéro 5.

De nombreux éléments historiques laissent penser que cette tannerie, située derrière ce qui est aujourd’hui le détaillant de vélos Cycle Neron, est celle qui a appartenu au premier tanneur de la Nouvelle-France : Gabriel Lenoir, dit Rolland.

Une analyse du bois utilisé pour la fabrication des cuves a montré que celui-ci remonte à 1720, ce qui correspond à l’époque à laquelle Gabriel Lenoir, dit Rolland, aurait fondé sa tannerie.

En 1780, environ 50 ans avant que soit officiellement fondé le village de Saint-Henri-des-Tanneries, le secteur portait le nom de Tanneries-des-Rolland et comprenait 11 familles qui pratiquaient ce métier d’artisanat, dont huit étaient reliées aux Lenoir, dit Rolland.

Du 10 octobre au 11 novembre, 82 artefacts trouvés sur le site Turcot et provenant de différentes époques seront exposés à la bibliothèque Saint-Henri.