La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures fait appel à l’UPAC

Les élus municipaux de Saint-Augustin-de-Desmaures adopteront une résolution, mardi soir, pour demander à l’UPAC d’enquêter sur la gestion de l’ancien maire Marcel Corriveau et de son équipe, a appris Le Journal.

En juillet dernier, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a dévoilé un rapport dévastateur au sujet de la gestion des contrats et des projets par l’ancienne administration.

Les reproches sont graves et nombreux : contrats injustement octroyés sans appels d’offres ou fractionnés, appels d’offres discriminatoires, mauvaise gestion des projets et des emprunts, etc.

«Des opérations de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures n’ont pas été gérées en conformité avec la réglementation applicable et selon les bonnes pratiques en vigueur », a conclu le sous-ministre du MAMOT, Marc Croteau, au terme d’un long exercice de vérification.

Le conseil municipal va déposer sa lettre, ce mardi, et la lire intégralement. Mais pour le maire Sylvain Juneau – qui a succédé à Marcel Corriveau en 2015 et qui a maintes fois dénoncé les pratiques de son prédécesseur – l’affaire ne peut se terminer ainsi, sans que personne n’en subisse les conséquences.

«Cela a confirmé tout ce que je dis depuis plusieurs années. C’est tellement tout croche que ça n’a pas de bon sens. Les vérificateurs du MAMOT ont fait ce constat-là mais ça ne suffit pas. Aucun membre de l’Équipe Corriveau n’a été rencontré», rappelle-t-il en entrevue.

Voilà pourquoi il compte faire appel à l’Unité permanente anticorruption (UPAC), puisque les policiers ont des pouvoirs d’enquête que les vérificateurs du MAMOT n’ont pas.