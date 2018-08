Labeaume surpris du virage de Julien

Régis Labeaume n’a pas caché son étonnement, lundi, à la suite des déclarations de son ancien bras droit Jonatan Julien, qui dit maintenant adhérer «totalement» à la position de la CAQ sur le troisième lien.

Il y a moins de trois mois, alors qu’il siégeait comme indépendant à l’hôtel de ville, M. Julien avait affirmé qu’il ne fallait pas «précipiter les choses». Il ne comprenait pas pourquoi on se priverait «d’analyser toutes les options», se ralliant ainsi au discours du maire de Québec, même s’il ne faisait plus partie de son équipe.

La semaine dernière, lors de l’annonce de sa candidature dans Charlesbourg avec la CAQ, M. Julien n’avait plus le même discours. Il a alors fait sa profession de foi pour la construction d’un troisième lien à l’est, le plus vite possible, d’ici la fin du prochain mandat de quatre ans.

«Vous dire comment on a été surpris, écoutez, on n’en revient pas encore...», a réagi le maire Labeaume, lundi. «Mais écoutez, on va arrêter là. C’est un grand garçon, il est majeur et vacciné, alors il fait bien ce qu’il veut», a-t-il laissé tomber, refusant de commenter davantage, malgré l’insistance des journalistes.

«J’ai dit ce que j’avais à dire. Qu’il fasse ce qu’il veut.»

Nuisible au tramway ?

Questionné par ailleurs sur le constat de plusieurs experts interviewés dans nos pages la veille, qui pensent qu’un troisième lien risque de nuire à l’efficacité du tramway, le maire a refusé «d’embarquer là-dedans».

En soirée, lors d’un échange corsé avec le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, le maire a réitéré sa position au sujet du troisième lien. «Moi, je me préoccupe des automobilistes de la ville de Québec. Je veux savoir si eux, ça va les embourber dans le trafic ou les libérer, et jusqu’à date, on pense que ça va les embourber, mais on est ouverts. On peut-tu juste l’étudier ?» a-t-il lancé.

Gosselin félicite Julien

Aux antipodes, le chef de Québec 21 a harangué le maire sur cet enjeu, rappelant sa préférence pour un troisième lien dans l’est. Il a d’ailleurs salué le changement de discours de Jonatan Julien qui prône désormais la même chose que lui alors qu’il s’en dissociait en juin dernier.

«Nous avons été assez contents de voir que notre collègue, M. Julien, est maintenant en faveur d’un troisième lien à l’est. Tant mieux s’il a changé d’idée, il a le droit et j’étais bien content de l’entendre là-dessus.»

Jean-François Gosselin a par ailleurs réagi à notre reportage en suggérant d’arrêter de mettre en opposition le troisième lien et le transport collectif, bien qu’il réclame de mettre un frein au projet de tramway afin d’évaluer toutes les options. «Il faut améliorer autant le réseau routier que le transport en commun. Dans quelle société on vit si on est pour imposer un mode de transport aux citoyens de Québec ? Il y a plusieurs citoyens, pour différentes raisons, qui ne pourront pas prendre le tramway.»

Le président du RTC, Rémy Normand, a réagi en soulignant «l’incohérence» de M. Gosselin. «Le chef de l’opposition a dit qu’il ne faut pas opposer les deux projets. Pourquoi stopper le projet maintenant ?»

Le 3e lien peut-il nuire au tramway ?

«C’est possible de travailler sur un pont (ou un) tunnel, et c’est possible de mettre en place le réseau structurant à Québec. Je pense que c’est possible de faire les deux.» -François Legault, chef de la CAQ

«C’est certain que si on les faisait en même temps, vous auriez un gros problème, mais ce n’est pas ça. On parle d’un début de travaux vers 2026 [pour le 3e lien].» -Philippe Couillard, chef du PLQ

«Attendons l’étude pour nous dire si c’est opportun ou non de le faire. On va se rendre à la décision des experts, puis on va voir si le rapport qualité-prix est intéressant, si ça nuit au transport collectif ou si ça aide.» -Jean-François Lisée, chef du PQ