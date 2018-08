Le début de campagne ne vole pas haut

La campagne électorale ne vole pas haut, selon le chroniqueur Richard Martineau. Il a relevé les éléments qui le déçoivent en ce début de campagne dans le cadre de sa chronique au Québec Matin.

Il se dit particulièrement déçu des libéraux et du chef, Philippe Couillard. «Philippe Couillard est un homme qui a une grande prestance, une grande éducation, qui s’exprime extrêmement bien, qui est très calme. Il dit toujours qu’il faut prendre de la hauteur, qu’il ne faut pas s’abaisser à se rouler dans la farine. Cela dit, il est tout content quand ses candidats insultent leurs adversaires», note le commentateur.

Il fait référence à l’épisode où Marwah Rizqy et Christine St-Pierre ont affirmé que le coulage des textos de Gertrude Bourdon, le rejet du projet de ligne rose de la mairesse Valérie Plante et la divulgation d’une conversation privée avec l’ex-première ministre de l’Ontario Kathleen Wynne témoignent du «féminisme de façade» de François Legault puisque ce sont des femmes qui sont visées.

«On le compare à Trump! Et il n’y a aucune commune mesure entre Trump et François Legault. D’ailleurs, aujourd’hui tout le monde critique le Parti libéral qui au lieu d’élever le niveau, l’abaisse! »

Promesses nombreuses

Par ailleurs les promesses lancées ici et là par tous les partis agacent Martineau.

«On dirait le Noël des campeurs! C’est drôle hein! Pendant l’année on nous dit qu’il faut être responsable, faut gérer en bon père de famille, faut y aller selon nos moyens, faut se serrer la ceinture. Mais plus on se reproche de la campagne, plus on délie les cordons de la bourse!»

Magasinage des candidats

Finalement, le magasinage des candidats aux élections ajoute au cynisme de la population croit le commentateur.

«Il y a Gertrude Bourdon, mais rappelez-vous Marissal! Je vais essayer ça avec ma femme moi ce soir. Je vais lui dire ''Sophie je t’adore, mais sais-tu que tu étais mon troisième choix? J’ai essayé ta meilleure amie, elle ne voulait rien savoir. J’ai essayé ta cousine, ça n’a pas marché. Ta sœur, ça n’a pas fonctionné, ben écoute finalement je t’ai marié toi! T’es vraiment la femme de ma vie...'' Je pense que je coucherais sur le divan du salon! En politique... ça fonctionne! »