Le fils de Pink est malade

La chanteuse Pink est partie en tournée avec son mari Carey Hart, leur fille Willow (7 ans) et leur fils Jameson (20 mois).

Toutefois, le jeune bébé a contracté l’infection la plus contagieuse qui cause des éruptions cutanées et des ulcères: le syndrome pieds-mains-bouche.

Carey Hart a révélé que leur fils était malade à travers un post sur Instagram - en révélant également que sa soeur a de la fièvre, un signe qui pourrait annoncer qu’elle ait aussi attrapé le virus. «Vous voulez savoir comme la tournée peut être glamour ? Jameson a le syndrome pieds-mains-bouche, et Willow a 38 degrés de fièvre, a légendé l’époux de la chanteuse à côté d’une photo de son fils avec une éruption cutanée sur la bouche et les jambes. Les enfants restent alités et maman Pink doit quand même continuer à assurer ses concerts.»

3 am. Again. 🙁 Une publication partagée par P!NK (@pink) le 23 Août 2018 à 8 :18 PDT

Le syndrome pieds-mains-bouche est causé par un groupe de virus et n’affecte généralement que les jeunes enfants. Cela s’en va habituellement au bout de 2 semaines, mais cause de la fièvre, des boutons sur les mains, les pieds, et la bouche, qui boursouflent - et peuvent avoir pour conséquences que les enfants perdent leurs orteils et les ongles de la main.

Pink poursuit sa tournée Beautiful Trauma avec deux dates à Melbourne, ce mardi (28 août 18), et mercredi, avant de se rendre en Nouvelle-Zélande pour six concerts.

La tournée a été éprouvante puisque la star a dû annuler quatre concerts après avoir souffert d’une infection respiratoire, et a ensuite été hospitalisée pour une grippe gastro-intestinale. L’interruption de sa tournée signifie qu’elle va retourner à Sydney, en Australie, pour trois dates supplémentaires une fois qu’elle aura fini de se produire en Nouvelle-Zélande.