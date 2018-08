Les autobus et taxis adaptés seront géolocalisables en 2019

Les autobus et les taxis adaptés de la STM seront tous géolocalisables d’ici la fin de l’année 2019, a annoncé mardi le service de transport, qui souhaite mieux prévenir de cette façon les nombreux retards.

«Avant, c’était aux chauffeurs de nous prévenir s’ils pensaient arriver en retard, mais plusieurs ne le faisaient pas. Maintenant, c’est beaucoup plus simple», note Catherine Laroche, commis divisionnaire au bureau de la STM pour le transport adapté.

On pourra désormais suivre à la trace les véhicules équipés d’un GPS.

Dès qu’un chauffeur accuse un retard sur son trajet, que ce soit à cause des travaux ou d'un client, les commis divisionnaires en seront informés et pourront prévoir plus facilement une autre solution pour les passagers, si c’est possible.

Meilleur service

Depuis juin, tous les minibus et 20 % des taxis adaptés sont munis de la technologie EXTRA Connecte. D’ici la fin de l’année, elle sera installée sur plus de la moitié des taxis pour personnes en situation de handicap.

«La STM fait affaire avec 14 compagnies de taxis pour assurer le transport adapté. C’est donc un long processus puisqu’il faut négocier avec chacune des compagnies, mais à la fin de 2019, ça devrait être complété», explique Mario Gagnon, directeur du transport adapté à la STM.

À la fin de mis en place de la technologie, qui aura coûté 24 millions $, les usagers pourront être prévenus par téléphone cinq minutes avant l’arrivée de leur transport, qu’il soit à l’heure ou non.

«Ça évite de trop stresser. On peut continuer nos activités normalement tant qu’on n’a pas reçu l’appel. On perd moins de temps», se réjouit Laurence Parent, représentante des usagers du transport adapté au conseil d’administration de la STM.

Pas d’application

Reste que 20 % des trajets adaptés prennent plus de 30 minutes en retard. À la fin de l’instauration d’EXTRA Connecte, les employés de la STM n’aviseront pas toujours les passagers, même quand il est certain que le véhicule, souvent réservé la veille, arrivera plus tard que prévu.

Une l’application mobile semblable à Transit, qui permet aux autres passagers de la STM de suivre en temps réel le parcours de leur autobus, n’était pas prévue pour le moment.

«Pour le transport adapté, on n’est pas là pour le moment, mais on commence à s’en rapprocher», souligne avec optimisme Mario Gagnon, de la STM.

À cause du vieillissement de la population, la demande pour le transport adapté connaît une hausse fulgurante.

En 2017, quatre millions de déplacements adaptés ont été effectués à Montréal, presque le double qu’en 2008.