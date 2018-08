Les autobus pourront rouler sur l'accotement de l'autoroute 30

Les autobus pourront bientôt tenter d'éviter les bouchons de circulation qui ralentissent grandement la circulation sur l'autoroute 30, aux heures de pointe, en roulant sur l'accotement.

Le ministère des Transports a annoncé, par communiqué, que les autobus pourront commencer à rouler sur l'accotement de droite pour éviter le trafic dès le 4 septembre. Les autobus pourront utiliser ce privilège pour se déplacer le long des voies rapides entre les autoroutes 10 et 20, a précisé le ministère.

Un groupe de maires de la Rive-Sud avaient réclamé, au printemps dernier, l'implantation d'une mesure similaire pour tenter de fluidifier la circulation sur l'autoroute. Les élus espéraient obtenir une voie réservée au transport en commun sur l'autoroute 30.

Seuls les autobus de transport en commun des différentes sociétés accréditées pourront circuler sur l'accotement. Le covoiturage, les véhicules électriques et les taxis ne seront pas admis, comme c'est généralement le cas sur les voies réservées au transport en commun.

En outre, les autobus ne pourront pas circuler à plus de 50 km/h sur l'accotement et ils ne pourront pas circuler à plus de 20 km/h de la vitesse pratiquée sur la voie de circulation adjacente. Les autobus devront aussi réintégrer les voies régulières à l'approche des bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute.

«Un comité de suivi sera mis en place afin d'évaluer cette mesure et d'en identifier d'autres à moyen terme qui viseront à favoriser la mobilité durable dans l'axe de l'autoroute 30», a ajouté le ministère.