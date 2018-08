Aucune négociation entre Max Pacioretty et les Canadiens

Plusieurs s’en doutaient, mais la nouvelle a maintenant été confirmée par Max Pacioretty lui-même : il n’y a aucune négociation entre les Canadiens de Montréal et leur capitaine en vue d’une prolongation de contrat.

L'attaquant l'a indiqué aux journalistes dans le cadre de son tournoi de golf, qui amasse des fonds pour la Fondation Max Pacioretty et la Fondation des Canadiens pour l'enfance.

Le contrat du franc-tireur vient à échéance au terme de la prochaine saison. Il pourrait donc devenir joueur autonome sans compensation l'été prochain.

Pacioretty a même indiqué que les invitations au tournoi ont été envoyées tardivement à Marc Bergevin et Geoff Molson en raison de l'éventualité où «quelque chose surviendrait à la dernière minute».

Pour l’heure, Pacioretty prévoit bel et bien participer au prochain camp d’entraînement du Tricolore.

Le directeur général Marc Bergevin et le président Geoff Molson s’attendent eux aussi à voir le capitaine Max Pacioretty au camp d’entraînement de l’équipe.

Peu loquace, le duo a préféré esquiver les questions portant sur le hockey et se concentrer sur le tournoi de golf de Pacioretty, qui amasse des fonds pour la Fondation Max Pacioretty et la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

«Nous croyons qu'il n'y a rien de mal avec la relation avec Pacioretty. Nous nous attendons tous à le voir au camp d’entraînement et il a lui aussi hâte d’y être», a fait savoir Molson.

«Je ne sais pourquoi il y a cette perception [que les choses ne sont pas au beau fixe avec l’attaquant], a-t-il mentionné. Nous sommes ici pour parler du tournoi qui amasse des fonds pour les enfants. Ce n'est pas vraiment un bon moment pour parler des relations avec les joueurs.»

Pas de commentaire

Bergevin a essentiellement répété le même discours, indiquant que «Pacioretty sera au camp d’entraînement comme tous les autres joueurs». Il a été fidèle à ses habitudes en se refusant à commenter les dossiers sensibles comme les négociations de contrat et les rumeurs de transaction.

«Je ne l'ai jamais fait et je ne commencerai pas aujourd'hui, a-t-il déclaré. J'ai même regardé un peu à travers la ligue et il n'y a aucun directeur général qui va sur une place publique pour négocier. On garde ça à l'interne.»

Des rumeurs avaient circulé selon lesquelles Bergevin et Molson bouderaient le tournoi de golf du capitaine. Les Canadiens avaient plus tard dissipé les doutes en annonçant qu'ils seraient bien présents. Invité à faire la lumière à ce sujet, Molson a affirmé qu'il n'a jamais été question de faire l'impasse sur l'événement.

«Nous sommes très heureux d’être ici pour supporter Max, notre capitaine, a dit Molson. Nous sommes reconnaissants qu’il soit ici pour supporter notre fondation, qui fait de grandes choses pour les enfants. Il n’y a jamais eu un doute [quant à notre participation]. Je pense que les invitations ont été envoyées quelques jours après que la rumeur sorte.»