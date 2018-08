PO Beaudoin répond à un courriel homophobe de la meilleure façon

PO Beaudoin a reçu un courriel assez désagréable dans sa boîte de courriel et s’est tourné vers Instagram pour dénoncer la situation.

L’animateur et youtubeur a partagé une image de lui entouré de ses neveux et nièces et a exprimé le désir de fonder une famille un jour.

Le cliché très mignon a plu aux nombreux abonnés, mais une personne a ressenti le besoin de faire part de sa vision bien restreinte de la famille.

«J’ai vu la dernière photo avec les petites filles sur ton Instagram, tu voulais fonder une famille avec un homme. En fait, je voulais te dire que c’est juste triste que tes futurs enfants soient orphelins d’une mère, alors que les enfants ont le droit d’avoir un père et une mère pour avoir un équilibre. Un bébé, ça se conçoit entre l’amour d’un homme et d’une femme, ç’a toujours été dans l’ordre des choses et ça ne changera jamais! Tu as eu la chance d’avoir un papa et une maman, pourquoi leur enlever ce droit?!»

PO Beaudoin ne s’est pas laissé abattre par le message ignorant et a plutôt choisi d’y répondre en invitant la personne à se désabonner de son compte immédiatement et surtout, en lançant un message d’espoir et d’amour.

«La seule chose qu’un enfant a besoin, c’est de L’AMOUR!», conclut-il dans sa «story» Instagram.

Une façon efficace de transformer un commentaire haineux en une belle leçon!