Poussés sur 300 m par un poids lourd

Les membres d’une famille de Québec ont eu la peur de leur vie, quand un poids lourd a heurté leur véhicule à grande vitesse sur le pont Pierre-Laporte, jeudi soir dernier, pour ensuite les traîner sur 300 mètres.

Jean-Philippe Brasseur circulait avec sa conjointe et leur fille de 13 ans en direction nord à l’entrée du pont, quand la collision s’est produite, peu avant 19 h 45. Le père raconte qu’il s’est retrouvé malgré lui entouré de camions, deux à sa gauche et un autre derrière lui, et qu’il s’est alors «senti enclavé».

L’homme, se sachant dans l’angle mort du semi-remorque à plateformes qui se trouvait juste à sa gauche, décide d’accélérer. Mais, au même moment, le camionneur se serait engagé dans sa voie pour aller percuter l’arrière de sa voiture.

Peur de mourir

«Mon véhicule a fait un pivot de 90 degrés vers la gauche et je me suis ramassé accoté perpendiculairement sur son bumper avant. [...] Il ne s’était pas rendu compte qu’on était en avant de son camion», explique le père de 40 ans. L’automobile serait restée coincée dans cette position.

Voyant que quelque chose clochait, le camionneur s’est immobilisé de lui-même environ 300 mètres plus loin. Des secondes interminables pour la famille, impuissante. «C’est épouvantable. J’ai eu peur de mourir, pour vrai. Ça ne m’était pas arrivé encore», confie-t-il.

Heureusement, personne n’a été blessé.

Sécurité à améliorer

La Sûreté du Québec a pu confirmer au «Journal de Québec» qu’elle est intervenue pour une collision semblable jeudi soir, mais elle n’était pas en mesure d’en dire plus sur ses causes ou de préciser si un constat d’infraction a été remis au camionneur. Un conducteur qui met en danger les autres usagers de la route lors d’un changement de voie s’expose normalement à une amende allant de 200 $ à 3000 $ selon l’infraction.

Pour sa part, Jean-Philippe Brasseur pense que le temps est venu d’équiper tous les véhicules lourds de caméras ou de capteurs pour couvrir les angles morts.

À l’Association du camionnage du Québec, le PDG, Marc Cadieux, assure que «l’industrie a emboîté le pas» vers ces technologies, même si elles ne se sont pas généralisées encore. En attendant, les transporteurs sont nombreux à avoir adopté les miroirs convexes latéraux qui «font un excellent travail», selon lui.