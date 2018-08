Québecor s’associe au Festival international du film black de Montréal

Québecor donne un coup de pouce au Festival international du film black de Montréal (FIFBM) en l’appuyant financièrement, ainsi qu’en lui fournissant de la visibilité sur ses différentes plateformes médiatiques pour les trois prochaines années.

L’entreprise médiatique a aussi annoncé la création d’une bourse, appelée Diversité à l'écran Québecor, de 5000 $, destinée à jeune issu des communautés noires qui veut poursuivre ses études dans le monde de l’audiovisuel.

«En nous associant au FIFBM, nous sommes fiers de pouvoir contribuer au développement d'un cinéma indépendant fort et diversifié. Le cinéma est le moyen le plus clair et efficace de brosser le portrait d'un peuple. Le FIFBM est donc une occasion fantastique de s'ouvrir sur le monde en découvrant de nouvelles cultures », a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, par communiqué.

Cet appui, dont les détails n’ont pas été dévoilés, a été salué par le FIFBM.

«Ce partenariat majeur avec Québecor vient solidifier la plateforme du FIFBM qui offre, depuis 14 ans, une vitrine et une voix à des milliers d'artistes qui, autrement, ne seraient ni vus ni entendus, tout en accueillant des célébrités des quatre coins du globe. Il permet du même coup un meilleur positionnement du FIFBM sur le plan national», a précisé Fabienne Colas, présidente-fondatrice du FIFBM.

Le Festival international du film black de Montréal se tient du 25 au 30 septembre prochain.