Renégociation de l’ALENA: les agriculteurs inquiets

Les agriculteurs sont sur un pied d'alerte avec la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

Au Québec, 83 000 emplois sont concernés par la gestion de l'offre. Là-dessus, il y a 5300 producteurs de lait, mais aussi 110 usines de transformation qui emploient des milliers de travailleurs.

«Alors si, en plus, il y a des produits américains qui rentrent sur le marché, ça sera des nouvelles concessions qu'on devra faire, donc des revenus de moins à la ferme», affirme Sébastien Robert, propriétaire de la ferme Robec.

Ce fermier installé en Montérégie appréhende déjà le pire des scénarios.

«Écoutez, on peut aller jusqu'à l'effondrement du système de gestion de l'offre, dit-il. On ne sait pas ce qui est sur la table de négociation.»

Si les producteurs tiennent tant au système actuel, c'est parce qu'il limite la quantité de lait étranger qui est importée au Canada. Or, au cours des deux dernières années, cette quantité a augmenté avec les ententes de libre-échange transpacifique et avec l'Europe. Maintenant, avec la renégociation de l'ALENA, les producteurs craignent que les parts de marché du lait étranger continuent d'augmenter.

«Si on perd encore 3% ou 4% de notre marché, c'est énorme», explique Guy Roy, copropriétaire de la ferme Roystein.

Pour ce producteur Guy Roy, l'industrie québécoise s'en trouverait complètement déstabilisée.

«Ça grignote notre droit de produire. Automatiquement, ça grignote nos profits, indique-t-il. C'est moins rentable pour nos investissements, tout ça. On n'est pas prêts à concéder rien.»

Une situation injuste, estime-t-il. Si les fermes laitières américaines aspirent à un plus accès au marché canadien, il faut rappeler qu'elles reçoivent plus de 4 milliards de dollars en subventions publiques. Nos producteurs ne sont pas subventionnés, eux, et ils se fient à la gestion de l'offre.

«Les Américains ne font pas de concessions sur leur 'farm bill', soutient Bruno Letendre, président de la Fédération des producteurs de lait du Québec. On s'attend à ce que le gouvernement maintienne la ligne qu'il n'y a pas de concessions à faire. On veut garder notre marché. On veut juste nourrir notre monde.»

Il n'y a pas que les producteurs de lait qui sont touchés par la gestion de l'offre. Les producteurs d'oeufs et de volaille aussi et tous promettent de déployer des moyens de pression si le Canada y va de concessions.