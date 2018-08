Spotify révèle quelle est la chanson de l’été

«In My Feelings» de Drake est la chanson de l'été, d'après Spotify. Le rappeur a accumulé plus de 393 millions d’écoutes entre le 1er juin et le 20 août, ce qui lui permet de dominer non seulement les classements américains, mais aussi les classements internationaux.

La popularité du morceau a été aidée par le défi #DoTheShiggy, devenu viral, lancé par le comédien Shiggy sur Instagram.

Juste derrière Drake, on retrouve deux morceaux avec Cardi B: «Girls Like You», en collaboration avec Maroon 5 (293 millions d’écoutes) et «I Like It» avec J Balvin et Bad Bunny (289 millions d’écoutes).

Pour terminer le top 5 des morceaux le plus populaires de l'été, on trouve «Lucid Dreams», de Juice WRLD, et «Sad!» du rappeur XXXTentacion, décédé en juin dernier, mais qui se retrouve propulsé au sommet des classements par ses fans qui ont décidé d'écouter ses morceaux en boucle pour honorer sa mémoire.

D'autres artistes ont été très populaires cet été comme Post Malone avec «Better Now», Calvin Harris et Dua Lipa avec «One Kiss» ou encore Ariana Grande avec «No Tears Left To Cry», de même que Demi Lovato avec «Sober», et qui est actuellement en cure de désintoxication après une supposée overdose.