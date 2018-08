Un candidat libéral s’en prenait à son propre parti sur Facebook

Au cours de la dernière année, Mathieu Huot, jeune candidat libéral dans la circonscription de Lac-Saint-Jean, a publié de façon anonyme, sur Facebook, des dessins politiques controversés dans lesquels il se montrait fort critique envers sa propre formation.

M. Huot, 22 ans, utilisait le nom d’emprunt de «Matt Hulotte» sur Facebook. Son profil Facebook a d’ailleurs été supprimé jeudi dernier, 23 août, jour même de l’annonce de sa candidature par le Parti libéral du Québec (PLQ).

M. Huot est le fondateur du groupe Facebook «Anarcho-québécoiseries» sur lequel il publiait des «mèmes Internet » (dessins ou slogans destinés à créer le buzz). Il était également un des administrateurs de «Québec solidank», une page Facebook humoristique animée par des militants de Québec Solidaire (QS) qui se décrit comme un «Politburo dédié à la propagande par le comique».

«Mèmes» et excuses

M. Huot est l’auteur d’un «mème» dans lequel Fred Jones (un des personnages de Scooby-Doo) découvre que le PLQ «se cache sous le masque du parti de François Legault».

Mathieu Huot a également publié une photo de M. Couillard en ironisant sur le fait que ce dernier «coupe dans les investissements sociaux pour remettre un peu d’argent avant les élections».

Dans un autre «mème», Mathieu Huot s’en prend au chef péquiste Jean-François Lisée et affirme que le chef caquiste François Legault a «des idées qui puent».

Il est probable que le candidat Huot soit l’auteur de plusieurs autres «mèmes» publiés sur son groupe «Anarcho-québécoiseries», mais comme les mèmes ne sont pas signés, il n’est pas possible de le relier avec certitude à ces dessins.

Malgré nos demandes répétées, il nous a été impossible de nous entretenir directement avec M. Huot. C’est Catherine Maurice, responsable des communications de la campagne du PLQ, qui a commenté nos informations. D’après elle, «l’utilisation du "même" par notre candidat était un moyen d’expression créatif et satirique et se doit d’être prise pour ce qu’elle est, un "même" sur les médias sociaux. Notre candidat comprend que ces images sont inappropriées et tient à offrir ses excuses à toutes les personnes qui pourraient avoir été affectées, plus particulièrement les autres chefs de partis.»

Membre de QS

D’autre part, M. Huot était jusqu’à récemment membre en règle de QS. Sa carte de membre lui a été délivrée par l’association de circonscription de Mercier et était valide jusqu’au 30 juin 2018.

L’explication tiendrait au fait que M. Huot était jusqu’à récemment coordonnateur aux affaires sociopolitiques et à la recherche de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ). «Lorsque le candidat s’est impliqué auprès de la FECQ, il était membre du PLQ. Constatant cette situation, afin d’éviter toute partisannerie, la FECQ lui a demandé qu’il devienne membre des autres partis également», nous a indiqué Marie-Chantal Domingue, coordonnatrice aux communications au PLQ.

Vérification faite, Philippe Clément, vice-président de la FECQ, nous a fait savoir que la FECQ «encourage ses officiers», depuis de longues années, à être membres de tous les partis politiques. Cela permettrait d’effectuer «plus facilement» des représentations politiques auprès de toutes les formations, a-t-il ajouté.