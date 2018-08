Une femme de 22 ans portée disparue à Québec

La police de Québec demande l’aide de la population pour localiser une femme de 22 ans portée disparue depuis lundi, à Québec.

Stéphanie Jobin a été vue pour la dernière fois vers 19 h 40 dans le secteur de la rue Jacques-Bédard. Elle aurait quitté cet endroit à bord d’un véhicule Volkswagen Passat noir 2002 immatriculé N17JFQ.

La police a des raisons de craindre pour sa santé et sécurité.

Mme Jobin mesure 1,64 m (5 pi 4 po) et pèse 54 kg (120 livres). Elle a les cheveux longs et bruns, les yeux bruns et la lèvre inférieure percée.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon court gris pâle et un chandail gris.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911 ou le 418-641-AGIR (2447).