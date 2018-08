Attaqué par un chien: «c’était de la viande, il n’avait plus de bras»

Deux hommes de 40 et 69 ans ont été gravement blessés mardi soir à Pontiac, alors que le chien de l’un d’eux a décidé d’attaquer.

Mario Dumont s’est entretenu avec un voisin qui a été capable d’amadouer le chien, avant de porter secours aux hommes gravement blessés.

À LIRE ÉGALEMENT

Un homme attaqué par son chien en Outaouais

Comment reprendre une vie normale après une attaque de chien?

Ceux qui pardonnent tout aux chiens dangereux...

Marcel Lamoureux a d’abord entendu des cris de panique, vers 20h30, sans savoir ce qui se tramait de l’autre côté de la route 148.

«On a d’abord pensé à une chicane, et après peut-être à un enfant. Quand je suis arrivé sur les lieux, il y avait deux victimes couchées par terre, et le chien était juste à côté d’une victime couchée dans le gazon. J’ai pris le contrôle de la situation», a expliqué l’homme en entrevue.

Selon M. Lamoureux, la conjointe de l’un des hommes tentait de contrôler le chien en le poussant avec un bâton.

«Elle essayait de l’enlever de là, mais c’était un chien assez gros et assez intimidant. J’ai crié à quelqu’un de m’amener de la viande, et je l’ai ''négocié'' dans la remise. Ça pris un bon 10 à 15 minutes pour le convaincre d’aller dans la remise», détaille celui qui est intervenu.

«Il est venu sentir la viande et au lieu de le battre, je l’ai attiré».

Scène d'horreur

Une fois le chien maitrisé, Marcel Lamoureux a pu s’attarder au triste sort des victimes.

«L’une des victimes avait le bras mâché, c’était de la viande, il était couvert de sang, il n’avait plus de bras».

Selon son observation de la scène, un des hommes était appuyé sur un véhicule, un VUS, sur le capot. Il est finalement tombé par terre.

«J’ai pris soin du plus vieux, il avait été mordu aux deux bras, à l’oreille, au ventre, il a été gravement mordu, il criait pour de l’aide.Il y en a un qui était couvert de sang et l’autre était ''ouvert'', mais je ne sais pas pourquoi, il saignait moins. Son visage était couvert de sang.»

Le chien demeurait sur ses gardes après la violente agression.

«Il était juste à côté de l’une des victimes, il ne laissait personne approcher».

Selon son estimation approximative, les policiers et ambulanciers sont arrivés une quinzaine de minutes plus tard.

«Quand on est en panique, on croit que le temps est plus long que d’habitude», précise-t-il.

Le bon Samaritain affirme qu’il n’a jamais eu peur des chiens. «Je n’ai pas peur de grand-chose dans ma vie, mais je dois avouer qu’il était intimidant.»

M. Lamoureux dit ne pas connaître personnellement ses voisins, qui habitent le secteur depuis environ un an.

«Je sais qu’il y avait un autre chien dans la maison», conclut-il.

Un possible pitbull selon la police

L'animal s'en serait pris à son maître de 40 ans et à un membre de sa famille, âgé de 69 ans.

L'homme de 40 ans a ensuite été transféré dans un centre hospitalier de Montréal en raison de la gravité de ses blessures. La vie des deux victimes ne serait toutefois pas menacée.

«Malgré les efforts déployés par des témoins, la SPCA ainsi que le service de police, l'animal a dû être abattu, et ce, après avoir obtenu l'accord du propriétaire. À l'heure actuelle, les causes et circonstances de ces attaques demeurent inconnues», a indiqué l'agent Martin Fournel, porte-parole de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais.

Selon les premières constatations, le chien qui aurait attaqué les deux hommes serait de type pitbull, mais «d'autres analyses seront nécessaires afin de confirmer le tout», a noté M. Fournel.