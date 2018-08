Bombardier conclut l'acquisition de Triton Industries

Bombardier Produits récréatifs (BRP) a annoncé, mercredi, avoir complété l'acquisition de Triton Industries, le fabricant des pontons de luxe et de performance de marque Manitou.

Cette acquisition marque un virage vers les navires de plaisance pour BRP et son Groupe marin, qui cherche à se tailler une place dans l'industrie maritime.

«Cette acquisition permettra à BRP et à son Groupe marin de tirer parti de cette marque forte, des pontons de haute qualité et de la technologie reconnue de Manitou, qui ont contribué à sa croissance et à son succès en tant que fabricant de pontons prééminents aux États-Unis», a expliqué l'entreprise par communiqué.

La transaction avait été annoncée au début du mois d'août. «L’annonce de l’acquisition de Manitou est la prochaine étape logique dans la mise en place de notre stratégie d’affaires pour l’industrie maritime mondiale. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe dans la famille BRP et de travailler avec une entreprise avec un tel potentiel. Ensemble, nous nous emploierons à devenir un leader qui transformera l’industrie maritime à l’échelle mondiale», avait alors commenté José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP.

Il s'agit d'une seconde acquisition pour BRP dans le domaine des bateaux à moteurs hors-bord, après celle d'Alumacraft en juin, qui avait permis de lancer le Groupe marin.

Le fabricant de la marque Manitou, établi à Lansing dans le Michigan, emploie environ 160 personnes et dispose d’un réseau de quelque 150 concessionnaires au Canada et aux États-Unis.