Chassin chassé de l'«escouade économique» de la CAQ

Philippe Couillard avait son trio économique masculin. François Legault aura plutôt une «escouade», formée de trois hommes et de trois femmes, a annoncé le chef caquiste, qui ne comptera pas sur Stéphane Le Bouyonnec ni Youri Chassin.

La CAQ comptera sur Éric Girard, Nadine Girault, Joëlle Boutin, Gilles Bélanger, MarieChantal Chassé et Pierre Fitzgibbon, qui ont tous connu «d’impressionnants succès en affaires». L'annonce a été faite mercredi en Beauce.

Il y a des absents notables. L’homme d’affaire Stéphane Le Bouyonnec, qui a quitté la présidence du parti et renoncé à porter les couleurs du parti n’y était pas. L’économiste Youri Chassin, davantage dans la théorie selon M. Legault, n’a pas non plus reçu son carton d’invitation dans ce club sélect.

«Il faut être pratique, moins théorique», a-t-il dit mardi à propos de son candidat, qui s’opposait jusqu’à tout récemment au mécanisme de la gestion de l’offre.

Promesses en entrepreneuriat

François Legault a aussi présenté trois mesures qu’il veut mettre en application pour stimuler l’entrepreneuriat au Québec. Il note que de 2011 à 2016, le bassin d’entrepreneurs québécois est passé de 182 500 à 171 000.

Il promet de: réviser en profondeur le rôle d’investissement Québec et alléger sa lourde bureaucratie ; créer quatre nouveaux campus régionaux de l’École des entrepreneurs du Québec ; Créer une bourse permettant à des entrepreneurs québécois de participer aux formations de l’École d’entrepreneurship de Beauce.

Le coût de ces mesures est évalué à 4 millions $ par année.

L’Escouade économique

Éric Girard: ancien trésorier et VP de la Banque Nationale

Nadine Girault: a occupé des fonctions de direction dans des institutions financières comme le Fonds de solidarité FTQ, à la Banque Royale, chez BMO Groupe financier et Desjardins Sécurité financière, siégeait depuis 2014 sur le C.A. d’Investissement Québec.

Joëlle Boutin: spécialiste des médias numériques

Gilles Bélanger: ingénieur et homme d’affaires

MarieChantal Chassé: PDG de JMJ Aéronautique

Pierre Fitzgibbon: associé directeur chez Walter Capital Partners, société privée de capitaux propres.