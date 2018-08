Cryptomonnaie : les retraits au guichet possibles à Trois-Rivières

Il est maintenant possible de retirer de l'argent à partir d'un compte de cryptomonnaie à Trois-Rivières. L’opération peut être effectuée au guichet du centre de réalité virtuelle Mont VR.

«Nous, on est un centre de réalité virtuelle et on trouvait ça cool d'avoir de la monnaie virtuelle qui devient de la monnaie réelle», a lancé le franchisé partenaire, Laurent Beaupré.

Avec ce guichet, il est possible de retirer de l'argent, mais aussi d'acheter de la monnaie virtuelle.

Un autre guichet est disponible au Dépanneur Plus dans le secteur Sainte-Marguerite depuis quelques mois. On peut s’y procurer de la monnaie virtuelle, mais les retraits ne sont pas encore possibles.

On ne fait pas la file pour faire une transaction, mais les clients sont de plus en plus nombreux à s'informer sur le sujet.

«Il y avait juste un client au début. Depuis, j'ai deux ou trois autres clients qui se sont informés sur notre machine», a indiqué Diana Hamad, employée du dépanneur.