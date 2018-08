Dany Boon interprète une chanson en Ch'ti

Dany Boon a participé à l’élaboration de l’album de reprises, Les gens du nord, en posant sa voix sur le morceau Tout in haut deuch. Le comédien se lance dans la chanson pour une cause caritative car un euro sera reversé, à la vente de chaque disque, pour son association Ch’ti Fonds, créée en 2008 à la suite du phénomène suscité par son film, Bienvenue chez les Ch’tis.

La chanson qu’il interprète évoque la vie d’un minier qui s’en va au camping pour la première fois. Il s’agit d’une reprise du morceau originalement écrit et chanté par Edmond Tanière en 1981.

«Lorsque le film Bienvenue chez les Ch'tis est sorti, je n'ai pas voulu faire de merchandising mais malheureusement il y en a eu, fait de manière sauvage, alors je me suis dit faisons ce projet à condition que tout soit reversé à une association (...) c'est une parenthèse joyeuse et caritative», a-t-il confié au micro de RTL. L’association apporte son aide aux causes humanitaires, environnementales, ou encore sociales et humanitaires.

Alain Souchon, Line Renaud, Enrico Macias et Maxime Le Forestier font également partie des artistes à avoir répondu présent pour cet album de reprises, dont la sortie aura lieu ce vendredi.