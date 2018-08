Débat en santé: Gertrude Bourdon en accepte le principe

La libérale Gertrude Bourdon a accepté l’invitation lancée lundi par la péquiste Diane Lavallée qui la défiait de participer à un débat consacré au système de la santé au Québec.

«Aussitôt que je peux parler de la santé et de l’avenir du réseau, j’appuie. La campagne électorale est un beau moment pour parler de ces enjeux-là», a indiqué celle qui serait la prochaine ministre de la Santé advenant l’élection d’un gouvernement libéral.

La forme et le moment exact du débat réclamé par Mme Lavallée demeurent à préciser. Chose certaine, Mme Bourdon compte bien défendre le bilan des dernières années de Gaétan Barrette à la tête du ministère de la Santé.

«On a quand même plus d’un million de patients de plus qui ont un médecin de famille. On ne peut pas dire que c’est une anecdote dans l’histoire du Québec», a insisté Gertrude Bourdon.