Denis Shapovalov et Milos Raonic accèdent au troisième tour

Les Canadiens Denis Shapovalov et Milos Raonic se sont qualifiés, mercredi à New York, pour le troisième tour des Internationaux des États-Unis.

Si Raonic a eu la vie relativement facile en prenant la mesure du Français Gilles Simon 6-3, 6-4 et 6-4, ce fut beaucoup plus ardu pour Shapovalov. Ce dernier a eu besoin de 3 h 47 min pour venir à bout de l’Italien Andreas Seppi 6-4, 4-6, 5-7, 7-6 (2) et 6-4 et s’assurer d’un rendez-vous avec le Sud-Africain Kevin Anderson, cinquième tête de série du tournoi, à l’étape suivante.

Détenteur de la 28e place de l’ATP, Shapovalov a capitalisé sur sa cinquième balle de bris du septième jeu de la manche décisive pour prendre le contrôle définitivement.

Le vainqueur a totalisé 18 as contre sept pour l’Européen. Chaque joueur a réalisé cinq bris, alors que Seppi, 51e du circuit professionnel, a effectué huit doubles fautes, quatre de moins que le Canadien.

Shapovalov a totalisé 76 fautes directes et 55 coups gagnants, dominant 181-173 au chapitre des points gagnés.

L’an dernier, il avait atteint le quatrième tour à New York.

Beaucoup de fautes directes

Quant à Raonic, qui pointe au 25e échelon mondial, il a claqué 17 as contre cinq doubles fautes pour défaire Simon. Toutefois, il a commis 35 fautes directes, comparativement à 17 pour son opposant.

Raonic n’a ainsi offert que deux balles de bris au 40e au monde, mais celui-ci n’a pas été en mesure d’en convertir une. Le joueur le mieux classé au pays a quant à lui concrétisé trois des six occasions qu’il a obtenues.

Au troisième tour, Raonic croisera le fer avec le Suisse Stanislas Wawrinka qui a défait le Français Ugo Humbert en quatre manches de 7-6(5), 4-6, 6-3 et 7-5.

Plus tard mercredi, le Britanno-Colombien Vasek Pospisil, 88e joueur mondial, devait croiser le fer avec le favori espagnol Rafael Nadal.