Faut-il payer sa carte de crédit le jour de l’échéance?

Vous payez votre carte de crédit le jour de l’échéance pour être certain de ne pas être en retard? Vous pourriez l’être quand même!

Quelques jours plus tard, vous vous apercevez qu’on vous a facturé de l’intérêt. Enrageant n’est-ce pas? Vous n’étiez pourtant pas en retard... Théoriquement, non. Techniquement, oui.

La convention (ou le contrat) qui vous lie à l’émetteur de la carte spécifie que la date inscrite à l’état de compte est celle à laquelle l’émetteur (la banque ou la caisse) doit «recevoir» le paiement, pas celle où vous devez payer.

Presque toujours un délai

Cette convention indique normalement que vous devez prévoir un délai suffisant pour que le paiement parvienne à votre institution financière. Ce genre de clause fut conçue aux temps anciens où on payait ses comptes par la poste. Aujourd’hui, avec la technologie, ça devrait être instantané, non ? Justement, non.

Le délai varie si vous payez au guichet d’une succursale, au guichet automatique ou en ligne ; en fonction du jour (semaine, fin de semaine, jour férié), de l’heure et de l’institution financière.

Si vous payez à partir de votre compte à la caisse, mais que votre carte est émise par votre banque, le paiement (même sur le web) peut parfois s’étirer jusqu’à cinq jours ! Si votre carte est émise par votre institution financière, la transaction effectuée sur le site Internet de celle-ci est normalement instantanée.

Les frais

Sinon, elle sera souvent effectuée le lendemain ou plusieurs jours après la date de votre paiement. L’émetteur de la carte vous facturera alors de l’intérêt pour chaque jour de retard pour tous vos achats. Pour un retrait en argent effectué avec la carte, l’intérêt court à partir de la date du retrait...

Si ce genre de retard est exceptionnel, l’institution financière accepte habituellement d’en annuler les frais. Il faut contacter le service à la clientèle et ce n’est pas automatique.

Il n’aura également aucun impact sur votre dossier de crédit. Mais votre dossier sera affecté si vous l’êtes systématiquement (plus de trois fois de suite, par exemple), même de 24 heures.

Un conseil : pour éviter les frais de retard, remboursez toujours votre carte de crédit 48 heures avant la date d’échéance. Mieux : dès que vous recevez votre état de compte, payez-le. Vous serez certain de ne pas l’avoir oublié.

Conseils

- Le solde de votre carte est de 8 $ ? Payez-le. Même pour un montant insignifiant, sans remboursement, vous entacherez votre dossier de crédit.

- Vous recevez votre état de compte ? Inscrivez une alerte de paiement (à la bonne date) à l’agenda de votre téléphone.

- Votre institution vous offre le paiement automatique de votre compte de carte de crédit ? Libre à vous. Personnellement, j’aime garder le contrôle.

- Ramenez toujours votre compte à zéro, quitte à utiliser une marge de crédit.

- Chaque mois, vérifiez l’exactitude de chaque transaction sur votre état de compte.