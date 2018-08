Frappe antidrogue à Rimouski

Cinq des huit individus arrêtés mercredi matin, à Rimouski, dans le démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants font maintenant face à des accusations criminelles. Ils ont brièvement comparu en après-midi au palais de justice de Rimouski.

Les six hommes et deux femmes âgés entre 24 et 62 ans ont été arrêtés lors d'une importante opération antidrogue. Une soixantaine de policiers ont perquisitionné simultanément plusieurs résidences de Rimouski, Mont-Joli et St-Valérien.

Ils ont saisi une quantité importante de cocaïne, des métamphétamines, de l'ecstasy, du haschich, des champignons hallucinogènes de même que de l'argent comptant, des armes à feu, des véhicules et de l'équipement servant au trafic de stupéfiants.

Pour la plupart, ces individus sont connus des policiers et possèdent des antécédents judiciaires. Ils font maintenant face à une série d'accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants.

«On parle d'un réseau organisé de trafiquants qui opérait principalement du côté de Rimouski. Ce sont tous des gens qui se connaissent, a expliqué Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec.

«Au moment où on se parle, il n'y a rien dans notre enquête qui tend à démontrer que ces gens-là seraient reliés au crime organisé. Mais compte tenu des quantités significatives de stupéfiants saisis ce matin (mercredi), on peut penser que le crime organisé n'est pas nécessairement très loin de l'action de ces gens-là.»

L'enquête policière se poursuit dans cette affaire. Selon la Sûreté du Québec, d'autres arrestations pourraient survenir au cours des prochaines heures.