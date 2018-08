Kim Thúy parmi les 4 finalistes au New Academy Prize in Literature 2018

L’auteure québécoise Kim Thúy fait partie de la courte liste de quatre finalistes au New Academy Prize in Literature 2018, ont annoncé les Éditions Libre Expression, mercredi.

Le New Academy Prize in Literature est la distinction qui a été créée en remplacement du prix Nobel de littérature, non attribué cette année.

À l’origine, quarante-sept auteurs internationaux étaient en nomination pour le prestigieux prix. Les autres écrivains retenus, en plus de Kim Thúy, sont Maryse Condé (Guadeloupe), Neil Gaiman (Grande-Bretagne) et Haruki Murakami (Japon).

Le jury du New Academy Prize in Literature 2018 dévoilera le lauréat ou la lauréate le 12 octobre 2018, et le prix sera remis à Stockholm, en Suède, à la mi-décembre.

Plus d’informations sur le New Academy Prize in Literature 2018 sont disponibles sur le site web (www.thenewacademy.se).