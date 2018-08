La «Kylie Jenner du Québec», Noémie Dufresne, attend un enfant

La personnalité web Noémie Dufresne a annoncé une bonne nouvelle sur Instagram: la jeune femme de 23 ans attend son tout premier enfant avec Odalis Rodriguez.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Noémie est très populaire sur la Toile, cumulant des centaines de milliers d’abonnés sur Instagram et Facebook. Noémie a d’ailleurs été surnommée la «Kylie Jenner du Québec». Noémie Dufresne a annoncé sa grossesse sur Instagram avec une photo de son baby-bump.

Back to brunette 🙉 Une publication partagée par Noémie Dufresne (@noemie.dufresne) le 4 Août 2018 à 5 :43 PDT

«Je suis tout heureuse de vous annoncer que nous attendons un bébé!!! C’est un tout nouveau départ qui commence pour moi et je n’ai jamais été aussi heureuse de le vivre. C’est une sensation tellement unique de sentir la vie en soi que je n’ai pas de mot pour le décrire. Me voilà à 13 semaines et 4 jours les amis.»

En plus d’être énormément suivie sur les réseaux sociaux, Noémie Dufresne est l'auteure d’un livre intitulé Noémie Dufresne: Un like à la fois et a participé à un projet de téléréalité, Ma nouvelle meilleure amie, qui n'a jamais vu le jour.