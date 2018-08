La rue Ontario investie par des artistes émergents

Des dizaines d’artistes émergents de disciplines variées prendront d’assaut la rue Ontario vendredi soir, alors que se tiendra la deuxième édition de l’événement éphémère SOIR Hochelaga.

À compter de 17 h, des artistes de la relève investiront l’intérieur et l’extérieur de commerces de la rue Ontario, entre la rue Dézéry et le boulevard Pie IX.

Au gré de leur promenade, les visiteurs pourront apprécier des expositions d’art visuel, des prestations musicales et des démonstrations d’art vivant.

«Chacun le vit à sa façon dépendamment de qui on est, explique la directrice générale de SOIR, Catherine Bilodeau. Ce qui est le fun, c’est d’y aller avec l’idée de juste errer, sans s’attendre à quoi que ce soit et de tomber sur une exposition. On se promène, on voit un amas de gens et on va voir ce qui se passe.»

Jusqu’à minuit, une trentaine de performances et d’expositions diverses se dérouleront dans près de 20 lieux de diffusion.

Les passants pourront par exemple faire un tour à la librairie du Vieux Bouc, où le musicien Guillaume Mansour improvisera des pièces musicales en s’inspirant de romans cueillis au hasard dans le commerce.

Chic Resto Pop

Puis, ils pourront assister au concert de clôture au Chic Resto Pop, une entreprise en réinsertion sociale, donné par le rappeur du groupe Alaclair Ensemble KenLo et la chanteuse hip-hop Naya Ali.

Mme Bilodeau et son acolyte Thomas Bourdon, directeur des opérations chez SOIR, ont lancé leur concept de manifestations artistiques éphémères en pleines rues commerciales il y a trois ans avec la première édition de l’événement.

Ils ont depuis tenu SOIR dans trois lieux distincts, dont trois fois sur la rue Beaubien, une fois sur l’avenue du Mont-Royal et une autre sur la rue Ontario.

«Au départ, c’était petit et moins ambitieux, mais finalement, ça a dépassé nos attentes, raconte M. Bourdon. On s’est aperçu que c’était un concept qui marchait bien et qui était porteur de potentiel, donc on travaille à le développer, à le multiplier et à augmenter sa portée sans perdre la dimension humaine et accessible.

Si le concept marche si bien, croient les deux fondateurs de SOIR, c’est qu’il permet de créer des ponts entre les artistes et le grand public.

«Selon nous, tout le monde peut apprécier une performance artistique ou une manifestation artistique, fait valoir Mme Bilodeau. L’idée, vu que ça se passe dans les lieux du quotidien, c’est de démocratiser la culture et de se distancer du milieu institutionnel. Ça permet aux gens de se donner le droit de l’apprécier.»

«Ce n’est pas difficile de convaincre les commerçants, renchérit M. Bourdon. Les gens embarquent parce que ça donne de la visibilité et ça amène de l’achalandage, donc [l’événement] allie le communautaire, le culturel et le commercial.»