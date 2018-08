L’annonce de l’«escouade économique» de la Coalition avenir Québec par François Legault n’a pas été un très bon coup du chef selon les jouteurs.

«Le ridicule parfois tue en politique. On est sur le bord là (...) On passe de six à 35 ou à 36 on n’est pas sûr pour quatre mesures de quatre millions de dollars. La question qui se pose maintenant c’est: "ça prend combien de caquistes pour faire quatre millions de mesures". Est-ce que ça en prend 36, 35 ou six, je ne le sais pas!», a lancé Stéphane Bédard.

Voyez le reste des échanges entre nos jouteurs dans la vidéo ci-dessus.

