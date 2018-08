L'emploi au cœur des préoccupations des électeurs de Dubuc

Il y a plusieurs sujets importants pour les électeurs de Dubuc, mais presque tous les candidats des différents partis s’entendent pour dire que l'emploi est l’un des principaux enjeux de la campagne électorale.

Les candidats du Parti libéral du Québec, de la Coalition Avenir Québec et du Parti québécois ont tous dit vouloir supporter les plus récents projets annoncés à Saguenay, comme celui de Métaux BlacRock et d'Arianne Phosphate.

La famille et la santé retiennent aussi l'attention des citoyens, qui croient qu'il devrait y avoir des améliorations dans ces domaines.

Et même si la campagne ne fait que débuter, certains ont déjà fait leur choix quant au candidat qu'ils appuieront.

Reste maintenant aux candidats à convaincre les 40 000 électeurs des 15 municipalités de la circonscription à voter pour eux le 1er octobre prochain.