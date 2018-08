La question de la gestion de l’offre et des négociations en cours entre le Canada et les États-Unis a montré les grandes différences de point de vue entre nos jouteurs Caroline St-Hilaire et Jonathan Trudeau.

«Si on dit que c’est une vache sacrée la gestion de l’offre (...) on s’en va où, elle est où la voie de passage. Les États-Unis ont été clairs en disant qu’il avait une entente avec le Mexique. Je comprends qu’on a le sacro-saint lobby des producteurs laitiers au Canada qui sont tellement forts. C’est notre NRS à nous», a fait savoir Jonathan Trudeau.

«Le lobby des médecins n’est pas pire aussi», lui a répondu Caroline St-Hilaire.

Voyez l’extrait de l’émission dans la vidéo ci-dessus.

