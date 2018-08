Pittsburgh devient la plus grande ville américaine sans quotidien papier

Le Post-Gazette, une institution américaine vieille de 232 années, a informé ses lecteurs que le journal allait réduire sa parution papier de sept à cinq jours, faisant de la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie, la plus importante aux États-Unis sans quotidien papier.

«Nous sommes en 2018 et de la façon que les gens consomment leurs nouvelles et s’attendent à consommer leurs nouvelles, nous croyons prendre la bonne décision», a exprimé Keith Wilkowski, vice-président aux affaires légales chez Block Communications inc., la compagnie propriétaire du Post-Gazette depuis le 27 juin dernier.

Celle-ci avait déjà annoncé, en juin, que des coupures auraient lieu, sans indiquer sous quelle forme ni à quel moment elles surviendraient.

«Nous publierons une édition numérique de notre quotidien sept jours sur sept et bien honnêtement, nous rejoignons plus de gens en ligne que par nos publications papier», a aussi expliqué Wilkowski.

Le syndicat, qui représente 150 employés du Post-Gazette, a vite répliqué en qualifiant la décision d’«insensée» et de «mauvaise orientation». «C’est le début de la fin», a tweeté le syndicat.

Changement d’habitude

Le Post-Gazette a cessé mardi de publier une version papier de son quotidien pour la première fois de son existence. Le journal a également mis fin à sa parution papier du samedi.

«Je me lève, le chien et le chat me suivent, j’ouvre la lumière extérieure et j’ouvre la porte, mais le journal n’y est pas. Je me suis alors remémoré que nous étions mardi», raconte Denis Mykich, une lectrice du Post-Gazette.

«J’aime m’asseoir avec un café et ouvrir mon journal, le feuilleter en toute simplicité. C’est plus facile pour moi», explique la dame.

D’autres résidents comprennent toutefois la mesure, eux qui ont déjà modifié leurs habitudes de consommation des nouvelles.

«Je me rends sur le site web directement ou j’ouvre Google, qui a un programme fait sur mesure pour moi. C’est de cette façon que je consomme mes nouvelles», raconte Mary Woody.

La ville de Pittsburgh compte à elle seule un peu plus de 300 000 habitants, tandis que sa grande région métropolitaine s’étend à plus de 2,3 millions de personnes.