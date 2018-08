Produits forestiers Résolu fait face à une pénurie de copeaux

Alors qu’un de ses principaux fournisseurs éprouve des ennuis de transport, la papetière de Produits forestiers Résolu de Baie-Comeau a de la difficulté à s’approvisionner en copeaux depuis quelques mois.

Basée à Port-Cartier, Arbec, fournit 47 % des copeaux de la papetière. Le reste provient de la scierie des Outardes.

Les billots doivent être transportés dans les trains d’Arcelor-Mittal à Port-Cartier avant d’être transformés en copeaux. Toutefois, la compagnie minière fait présentement face à une pénurie de chefs de train ce qui affecte directement les activités d’Arbec et de Résolu.

«Ça demeure un enjeu, a indiqué le député sortant, Martin Ouellet. Résolu et Arbec sont en train de mettre sur la table différentes solutions. Est-ce qu’on pourrait y aller par camions au lieu des trains? Mais ça nous prendrait plus de camionneurs et de camions... Est-ce qu’ils sont disponibles? Bref, c’est un gros casse-tête.»

Produits forestiers Résolu estime que la situation n’est pas encore problématique, mais le temps presse pour trouver une solution.

«La matière première pour faire du papier, c’est du copeau. Malheureusement, s’il vient à manquer de copeaux, c’est clair qu’il pourrait y avoir des conséquences sur la production de papier. Mais pour le moment, on n’en est pas là», a dit Karl Blackburn, directeur principal aux affaires publiques et relations gouvernementales chez Produits forestiers Résolu.

Les maires de Baie-Comeau et de Port-Cartier ont aussi travaillé sur le dossier. Du côté syndical, on est confiant de voir une solution émanée rapidement pour régler le dossier. D’ici là, l’usine continue d’opérer normalement.