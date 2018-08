Toutes les chirurgies reportées d’une semaine à l'hôpital de Sept-Îles

Un bris de tuyauterie survenu à l’hôpital de Sept-Îles a entraîné le report de toutes les chirurgies jusqu'à mardi prochain.

Dans la nuit de mardi à mercredi, de l’eau s'est écoulée d'un drain et a atteint la zone stérile. Les équipes du bloc opératoire doivent maintenant tout nettoyer et trier à la suite de cet incident.

Une trentaine de chirurgies électives prévues d’ici la fin de la semaine ont été annulées. Une cellule de crise a été mise en place.

«On a fermé jusqu’à mardi, parce que lundi est férié», a expliqué Nathalie Minville, directrice des services techniques du point de service de Sept-Îles au CISSS de la Côte-Nord.

«S’il arrivait une chirurgie urgente, si elle est non-stabilisée, on va rapidement faire le cas. Si on peut la stabiliser, on va la transférer jusqu’à Baie-Comeau. Sinon, toutes les autres chirurgies ont été annulées jusqu’à mardi.»

Un été difficile

Une dizaine de chirurgies avait aussi dû être reportée cet été lors d’un épisode de grande chaleur.

Des taux d’humidité trop élevés, dépassant 60%, ont été enregistrés au bloc opératoire. La situation a été provoquée par des changements au système de climatisation qui visaient à baisser la température des salles de chirurgies en été.

«En augmentant les systèmes au niveau de la climatisation, ça a créé une certaine condensation. Et avec les taux d’humidité qu’on a eus à l’extérieur cette année, à Sept-Îles, (...) ça a augmenté l’humidité au bloc opératoire», a indiqué Mme Minville.

Des mesures temporaires, comme l’installation de déshumidificateurs, ont été mises en place. D’autres travaux, dont l’installation de nouveaux capteurs d’humidité, et des modifications au système de climatisation devraient permettre d’éviter une situation semblable l’été prochain.