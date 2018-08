Un couple de New York paie une maison de 40 millions$ comptant

Le couple le plus riche de New York vient de s’offrir une nouvelle folie: une maison de 40 millions de dollars payée comptant.

Le New York Post écrit que le couple formé de David et Julia Koch est tombé sous le charme de la maison de 15 000 pieds carrés du quartier Upper East Side en visitant une résidence du même quartier plus tôt cet été.

Les Koch ont tellement aimé le site de la 76e rue qu’ils auraient allongé 40,25 millions sans sourciller, selon le Post.

Certains diront qu’il s’agit quand même d’une aubaine puisque le prix affiché par le courtier Douglas Elliman est de 51 millions$.

Le vendeur serait un magnat de l’immobilier qui a acheté un lot de six maisons du 19e siècle pour 26 millions$ en 2007 avant de les jumeler en trois résidences par la suite.

La maison achetée par David et Julia Koch est la plus spacieuse des trois.

Le couple qui s’est rencontré en 1996 a une fortune évaluée à plus de 47 milliards de dollars.