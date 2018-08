VIA Rail acceptera les animaux de compagnie à bord de ses trains

Les animaux de compagnie sont dorénavant acceptés à bord des trains de VIA Rail dans le corridor Québec-Windsor.

«Nous comprenons qu'être loin de votre animal de compagnie peut représenter un enjeu. Pour cette raison, VIA Rail a révisé sa politique pour permettre aux passagers de voyager avec leur animal de compagnie», a indiqué Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail Canada, mercredi, par communiqué.

La nouvelle politique permettant notamment aux petits chats et chiens d'accompagner leurs maîtres à bord des voitures passagers entre en vigueur dès aujourd’hui.

«Il peut s'agir d'animaux de soutien affectif, ou simplement d'un ami fidèle. Cela étant dit, nous voulons nous assurer que nos changements reflètent l'évolution des besoins de nos passagers et améliorent l'expérience globale à bord. Au cours des prochains mois, nous surveillerons la situation pour assurer une cohabitation harmonieuse entre tous les voyageurs et veillerons à apporter tout ajustement nécessaire», a précisé M. Desjardins-Siciliano.

Les animaux devront être transportés dans une cage répondant à certaines normes, qui sera placée aux pieds du voyageur. Le service coûte 50 $ par direction et le nombre d'animaux par train sera limité.