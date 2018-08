«Le Canada est dans une position extrêmement précaire» depuis l’annonce de l’entente bilatérale de libre-échange conclue entre les États-Unis et le Mexique plus tôt cette semaine, estime Mario Dumont dans son commentaire quotidien.

À LIRE ÉGALEMENT

Le Canada reste «optimiste» sur un accord d'ici vendredi

«Just watch me»: Couillard hausse le ton et menace Ottawa

Le Canada a souligné jeudi à Washington qu'il restait optimiste sur la possibilité de trouver d'ici à vendredi un accord avec les États-Unis en vue d'un nouvel accord de libre-échange nord-américain (ALENA). Si Mario Dumont partage cet optimisme, il demeure également prudent.

«Plus les jours passent, plus on en apprend et plus on décortique la position dans laquelle le président Trump nous a placés, et plus on s’interroge sur la stratégie exacte du gouvernement canadien», note-t-il.

Car si les négociations devaient achopper, cette stratégie sera grandement remise en question. Rappelons qu’au lendemain de l’élection américaine et suite à la promesse de Donald Trump de déchirer l’entente sur l’ALENA, plusieurs experts avaient encouragé le gouvernement canadien à négocier directement avec Washington, quitte à mettre de côté le Mexique. Justin Trudeau n’avait pas adhéré à cette stratégie, indiquant qu’il priorisait une entente trilatérale.

Or voilà que lundi, c’est exactement ce qu’a fait le Mexique en concluant une entente bilatérale avec la Maison-Blanche, tassant carrément le Canada dans un coin.

«Le Mexique vient de nous faire exactement ce qu’on a été trop gentil pour leur faire, mentionne Mario Dumont. Maintenant ce sont nos entreprises, nos intérêts économiques et nos travailleurs qui sont sur la corde raide.»

À ce point-ci des négociations, il y a encore lieu de démontrer de l’optimisme et espérer que Chrystia Freeland et son équipe de négociateurs en arrivent à la meilleure entente possible pour les intérêts canadiens, estime l’analyste politique.

«Si jamais ça devait mal tourner, on va décortiquer la stratégie de négociation de M. Trudeau et ça va faire “pit pit”.»