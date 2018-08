Campagne électorale: les enjeux autochtones discutés «par défaut»

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) Ghislain Picard, a fait une sortie en règle contre les politiciens fédéraux et provinciaux, estimant que les gens qu’ils représentent sont les laissés-pour-compte, notamment dans le dossier de la légalisation du cannabis, lors de son passage à Montréal, jeudi.

Au terme d’un Sommet entre les villes du Québec et les Premières Nations, à l’hôtel de ville de Montréal, M. Picard a vivement réagi à une question de TVA Nouvelles sur la légalisation prochaine de la marijuana en déplorant qu’aucune redevance sur les ventes n’était prévue aux communautés autochtones.

«Il y a une tarde qui est coupée en plusieurs morceaux sauf qu’il n’y a aucun morceau qui revient aux Premières Nations. J’insiste sur le fait que le gouvernement du Québec ainsi que le fédéral doivent être à l’écoute, tout comme les partis politiques en campagne actuellement. On arrive toujours en dernier, on arrive toujours à court lorsqu’il s’agit des Premières Nations, c’est vrai pour plusieurs législations qui existent actuellement. C’est vrai aussi pour la mise en œuvre de la légalisation du cannabis tant au niveau fédéral que provincial. On va réitérer ce message à chaque fois que nous en aurons l’occasion dans le contexte de la présente campagne électorale en insistant sur le fait qu’il y a des considérations sociales, de sécurité et financières qui sont laissées de côté. Malheureusement, ce qu’on constate, c’est que les enjeux autochtones dans le contexte de la campagne électorale arrivent toujours par défaut, parfois, c’est un hasard.»