Des travaux qui causent des dommages dans un lac

Les citoyens de Saint-Adolphe-d'Howard dans les Laurentides s'inquiètent de déversements de sédiments dans un lac. Des travaux d'Hydro-Québec sont montrés du doigt.

Les travaux pour la future ligne de transmission qui va relier Tremblant à Saint-Sauveur auraient causé un déversement dans le lac Massie, le septième selon les résidents.

«Ce qu'on pense, là, c'est qu'ils ont perdu le contrôle. Ils n'arrivent plus à le contrôler, le chantier. Ils sont dépassés», affirme Denise Payette, résidente.

Un tel déversement est illégal, selon les lois en environnement.

«Veux veux pas, le processus de vieillissement du lac est accéléré par le fait même. Il n'y a pas de baignade possible. Les gens qui puisent leur eau ne peuvent plus la puiser» ajoute Georges Bégin, résident du secteur.

Le préfet de la MRC des Pays-d'en-Haut demande l'intervention du ministère de l'Environnement. «De faire en sorte que les travaux ne produisent pas ces dommages-là, parce que c'est irréversible», de dire André Genest.

Hydro-Québec dit regretter la situation. Un kilomètre sur les 42 du tracé poserait des défis techniques aggravés par une météo défavorable.

«On constate qu'il y a effectivement un endroit où on a beaucoup de difficulté à réussir. Même si tout n'est pas parfait, mais le ministère est très au fait des efforts qu'on fait au quotidien et toutes les mesures correctives qu'on met en place au fur et à mesure qu'on constate qu'il y a une situation qui n'est pas parfaite», a expliqué Nicolas Tremblay, chef de projet chez Hydro-Québec.

Même si les travaux sont passablement avancés, le préfet de la MRC croit qu'il est toujours temps d'enfouir une partie des fils. Une solution de 60 millions de dollars estimée par Hydro, pour laquelle on ne voit pas beaucoup d'avantages.

«L'enfouissement, l'avantage est essentiellement au niveau du paysage, mais au niveau de la gestion environnementale, ce n'est pas sans impact, et la gestion de la sédimentation n'est pas évacuée», ajoute M. Tremblay.

Ça pourrait prendre environ deux ans pour que la végétation repousse, et du coup, retienne les sédiments.