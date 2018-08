Insinuation de pédophilie: un blogueur met Michelle Blanc en demeure

Le blogueur Xavier Camus a l'intention de mettre en demeure la candidate péquiste Michelle Blanc, qui a insinué qu'il était pédophile sur les réseaux sociaux.

Dans un échange avec notre Bureau parlementaire, M. Camus, qui est professeur de philosophie au Cégep, a dit que ses avocats étaient actuellement sur le dossier. Une mise en demeure sera ainsi envoyée jeudi soir à Michelle Blanc avec «une copie au Parti québécois», a-t-il précisé.

Irritée par le blogueur sur les réseaux sociaux, Michelle Blanc a répliqué la nuit dernière.

«Camus est un fromage qui pue de ses amalgames douteux et de sa fixation malsaine sur moi. Et vous êtes tout aussi douteux de reprendre ces conneries. Aimez-vous vous aussi les petites filles de 15 ans? C'est le genre de conneries qu'on raconte aussi à son propos...», a-t-elle répondu sur Twitter au compte The Gr8t Progressive, qui l'interpellait à propos d’une photo publiée par le blogueur où elle pose avec Pierre Marcotte, un ex-candidat péquiste écarté par le parti en raison de propos islamophobes déterrés par Camus.

