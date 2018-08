La police de l'Ontario prend des mesures après les suicides de trois policiers

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) a annoncé, jeudi, qu'elle va se pencher sur la question des suicides dans ses rangs, après que trois policiers eurent mis fin à leurs jours sur une période de trois semaines cet été.

Malgré la présence de programmes au sein de la PPO pour détecter et traiter les troubles mentaux, le grand patron de la force policière a reconnu que davantage doit être fait pour prévenir les suicides.

«Nous avons, clairement, besoin de faire plus. Il y a d'importants écueils et barrières qui nécessitent un examen, une révision et une évaluation», a affirmé le commissaire Vince Hawkes lors d'une conférence de presse.

Pour mener cette évaluation, la PPO va examiner tous les cas de suicide chez ses membres au cours des cinq dernières années, notamment afin de tenter de trouver des corrélations. Une collaboration avec des experts en santé mentale pour tenter de trouver des solutions est aussi prévue.

«Ces dernières semaines, les familles immédiates et les membres de la PPO, incluant moi-même, avons dû composer avec la peine causée par nos pertes. C'est une période difficile», a déploré M. Hawkes, avant d'offrir ses condoléances aux proches de l'agent Joshua De Bock, du sergent Sylvain Routhier et de l'inspecteur Paul Horne.

«Je vous que tout le monde sache qu'ils peuvent se confier et demander de l'aide. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a du mal, je vous conjure d'utiliser nos services de soutien [...]. Personne ne devrait souffrir en silence. Ensemble, brisons le silence», a-t-il ajouté par communiqué.