La sortie de «Top Gun 2» repoussée en 2020

Pour revoir Tom Cruise dans la peau de Maverick, il va falloir prendre son mal en patience. Initialement prévue en juillet 2019, la sortie de Top Gun 2 a été repoussée à juin 2020.

En cause? Des problèmes techniques. Les responsables de Paramount Pictures ont expliqué à The Wrap que «le travail d’effets spéciaux et les scènes de vol compliquées» sont la cause de ce retard.

La suite de Top Gun comprend à la distribution Tom Cruise dans le rôle de Pete «Maverick» Mitchell, ainsi que Val Kilmer dans la peau de son rival, le pilote Tom «Iceman» Kazansky, les deux principaux protagonistes du film sorti en 1986.

Côté nouveaux venus, Miles Teller interprétera Bradley Bradshaw, le fils de Nick «Goose» Bradshaw (incarné dans le premier volet par Anthony Edwards). Jon Hamm, Ed Harris et Glen Powell sont également rattachés à la distribution de Top Gun 2.